В ОБСЕ заявили о попытках третьей стороны заблокировать миссию в Украине

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Донбассе в своем отчете заявила, что "третьи стороны" пытаются ограничить работу наблюдателей в регионе конфликта.

Читайте такжеОБСЄ підтримує введення миротворців на Донбас – Адміністрація президента

"СММ удерживается от выполнения своих наблюдательных функций ограничениями, установленными третьими сторонами, и мерами безопасности, включая недостаток информации о местонахождении мин", — говорится в отчете миссии, который приводят РИА Новости.

Какие именно стороны мешают наблюдателям выполнять своим обязанности, организация не уточняет.

"Ситуация с безопасностью на Донбассе непредсказуема и постоянно меняется, перемирие соблюдается не везде. По этой причине СММ нуждается в гарантиях безопасности со стороны ДНР и ЛНР, которые предоставляются не всегда", — добавляет организация.