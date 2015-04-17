ОБСЕ намерена установить круглосуточное наблюдение в районе Широкино

Об этом говорится в заявлении миссии, опубликованном в пятницу организацией, сообщает ТАСС.

В ОБСЕ рассчитывают, что это позволит лучше контролировать ситуацию и снизить недоверие сторон конфликта друг к другу.

"СММ в настоящее время изучает аспекты безопасности и материально-технические потребности для установления круглосуточного стационарного присутствия", - говорится в документе. Такое присутствие должно "продемонстрировать приверженность миссии процессу установления режима прекращения огня среди участников конфликта и мирного населения.

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В миссии отметили также, что 15 апреля состоялось совещание с представителями Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) по выработке стратегии действий для установления перемирия в районе Широкино и демилитаризации зоны вокруг населенного пункта.

"Предложения, в частности, включают вывод всех минометов, танков, артиллерии на расстояние, исключающее их использование, а также отвод воинских формирований на дистанцию от 5 до 8 км от поселка", - уточнили в ОБСЕ.