ОБСЕ намерена установить круглосуточное наблюдение в районе Широкино
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине обсуждает возможность установления круглосуточного наблюдения в районе населенного пункта Широкино вблизи Мариуполя.
Об этом говорится в заявлении миссии, опубликованном в пятницу организацией, сообщает ТАСС.
В ОБСЕ рассчитывают, что это позволит лучше контролировать ситуацию и снизить недоверие сторон конфликта друг к другу.
"СММ в настоящее время изучает аспекты безопасности и материально-технические потребности для установления круглосуточного стационарного присутствия", - говорится в документе. Такое присутствие должно "продемонстрировать приверженность миссии процессу установления режима прекращения огня среди участников конфликта и мирного населения.
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В миссии отметили также, что 15 апреля состоялось совещание с представителями Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) по выработке стратегии действий для установления перемирия в районе Широкино и демилитаризации зоны вокруг населенного пункта.
"Предложения, в частности, включают вывод всех минометов, танков, артиллерии на расстояние, исключающее их использование, а также отвод воинских формирований на дистанцию от 5 до 8 км от поселка", - уточнили в ОБСЕ.