За сутки пограничники зафиксировали 16 беспилотников

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Читайте такжеВ районе Мариуполя за сутки зафиксировали 20 беспилотников боевиковВ пресс-службе отметили, что незаконные вооруженные формирования продолжали использовать беспилотные летательные аппараты для проведения воздушной разведки. «Всего в течение суток на участках ответственности пограничных подразделений зафиксировано 16 БПЛА», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных. Так, вчера из гранатометов был обстрелян блокпост «Золотое», на котором несут службу пограничники и военнослужащие ВСУ. Никто из украинских военнослужащих не пострадал.