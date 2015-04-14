На Донетчине сложилась напряженная ситуация, боевики активизировали воздушную разведку - штаб АТО

Вчера, 13 апреля, с 18 часов вечера до полуночи российско-террористические войска так называемых "ДНР" и "ЛНР" продолжали вооруженные провокации, вели обстрелы позиций украинских войск.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Бандформирования на линии разграничения 26 раз нарушили режим тишины, в основном с применением минометов, в том числе в 8 случаях - калибра 120 миллиметров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее напряженной была ситуация на Донетчине, где боевики вели интенсивный огонь в сторону позиций сил АТО из минометов, танков, зенитной установки, автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Пески, Авдеевка, Опытное, а также шахты Дутовка.

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"В 19.20 до 21.10 враг обстрелял из артиллерии калибра 122 миллиметра наши позиции вблизи Авдеевки и Песков. Кроме того, в районе Авдеевки с 22 до 23 часов во время гранатометных обстрелов применялись зажигательные боеприпасы", - сообщают в штабе.

В районе Мариуполя вечер понедельника прошел без обстрелов.

На Луганщине противник дважды обстрелял украинский опорный пункт из стрелкового оружия неподалеку Старого Айдара, а в районе урочища Суходол применил минометы калибра 120 миллиметров.

"В указанный период враг достаточно активно вел воздушную разведку. На Луганщине и вблизи Мариуполя нашими военными зафиксировано 8 пролетов беспилотников противника. Один из них над населенным пунктом Теплое вблизи Станицы Луганской сбит средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины", - заявили в пресс-центре АТО.