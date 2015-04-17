Военные удерживают позиции в Песках, "Правый сектор" отвели для введения в ВСУ - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

"Что касается Песков, то добровольческое подразделение "Правого сектора" было отведено для проведения слаживания и введения в состав Вооруженных сил Украины", - отметил он, добавив, что "на этом месте наши позиции остаются за украинскими военными, наши подразделения их там заменили и проводят соответствующую работу по защите этих позиций в случае нападения или обстрелов".

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"Никакой позиции украинские военные не сдали и продолжают их удерживать", - заявил Лысенко.

Ранее сообщалось, что ДУК ПС полностью вышел из Песков.