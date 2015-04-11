ДУК ПС полностью вышел из Песков - СМИ

Об этом сообщает Громадське ТБ.

"Пески никто не сдает и сдавать не собирается. Ни Пески, ни Авдеевку. Слухов очень много. Наоборот, мы выполняем Минские договоренности. А вот с той стороны провоцируют. ОБСЕ только уезжает, как нас начинают крыть 120-ми минометами, которые должны были вывезти. Мы не отвечаем. ПС, если перейдет в ВСУ и будет отдельным батальоном, это будет очень хорошо. И для бойцов их. Они будут получать зарплату, иметь свои танки. В конце концов, у нас должна быть одна единая армия", - отметил заместитель командира второго батальона 93 ОМБР «Дед».

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Как сообщалось, вчера из Песков начали выходить также бойцы батальона ОУН в рамках выполнения Минских договоренностей.

Ранше УНИАН сообщал, что под Мариуполем атаковали базу "Правого сектора", ранены двое бойцов.