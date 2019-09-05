Стало известно имя погибшего на Донбассе 26-летнего бойца (фото)

В "Азове" боец служил с лета 2015 года.

4 сентября подразделение "Азова" понесло потери на Светлодарской дуге - от пули снайпера погиб Эдуард Шахов по кличке "Шах".

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Ранение, полученное бойцом, было несовместимым с жизнью, сообщает пресс-служба "Азова".

"Шах" родом из Херсонской области, однако большую часть сознательной жизни он провел на Донбассе, учился в ныне оккупированном Донецке. Ему было только 26 лет.

В "Азове" боец служил с лета 2015 года в третьей роте второго батальона в звании младшего сержанта. В своем подразделении был командиром отделения, также занимал должность парамедика.

Как сообщал штаб ООС, за минувшие сутки в результате вражеского обстрела на Донбассе погиб один военнослужащий.