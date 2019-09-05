ВСУ понесли потери на Донбассе

За прошедшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

4 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.

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Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

"За прошедшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины. Командование Объединенных сил выразило соболезнование родным и близким погибшего.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.