Боевики "ЛНР" зачистили область от "казаков" атамана Козицына - Федичев

Об этом сообщил полковник, заместитель командующего АТО Валентин Федичев, передает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации в Facebook.

"Мы сообщаем казакам "Всевеликого войска Донского", которые еще не отправились в кровавый и бесславный поход на восток Украины, что "Казачья национальная гвардия" атамана Козицына уже не существует. А казаки, которые искренне верили в создание независимой казачьей республики - уничтожены или арестованы российскими спецслужбами", - заявил Федичев.

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По его словам, после зачистки "казаков" в Стаханове из оставшихся представителей "Всевеликого войска Донского" сформирован отдельный мотострелковый полк, который включен в состав 2-го АК "Луганской народной республики"