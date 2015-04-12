В Нацгвардии заявили, что в зоне АТО уже нет добровольческих батальонов

В зоне АТО и непосредственно на линиях столкновения на сегодняшний день действуют только регулярные части Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщается на сайте Нацгвардии.

«Каждый военнослужащий, который проходит службу в данных частях и выполняет возложенные на него обязанности в зоне АТО, является контрактником. Никаких добровольных или других военных объединений в районе боевой напряженности, в частности в поселке Широкино, нет», - отметил временно исполняющий обязанности командующего Нацгвардии генерал-лейтенант Николай Балан.

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Он добавил, что каждый военный Нацгвардии, который служит по контракту, имеет социальное обеспечение согласно действующему законодательству.