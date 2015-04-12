За сутки в зоне АТО потерь нет, двое бойцов ранены - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб. Вместе с тем, двое наших боевых товарищей получили ранения», - сказал Мотузяник.

По его словам, минувшие сутки в зоне АТО прошла неспокойно и отметилась чередой провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований. В частности, зафиксировано два случая применения против украинских военных бронированной техники.

Читайте такжеВчера под Желтым был ранен украинский военнослужащий«Наиболее «горячо» было, как и раньше, в районе Донецкого аэропорта, в направлении Луганска - это поселок Желтое Словяносербского района и село Сизое, расположенное вблизи украинско-российской границы», - отметил Мотузяник, добавив, что ситуация в зоне АТО остается контролируемой.

Он также отметил, что в последнее время террористы значительно активизировали проведение воздушной разведки с помощью беспилотников.

«За прошедшие сутки зафиксировано 30 полетов беспилотных летательных аппаратов боевиков», - добавил Мотузяник.