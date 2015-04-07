Батальон ОУН войдет в состав 93-й бригады - комбат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил командир батальона ОУН Николай Коханивский.

По его словам, сегодня у государства двойственное отношение к добровольческих вооруженных формирований в зоне АТО: с одной стороны, де-факто, власть их признает и сотрудничает на уровне взаимодействия с регулярными частями ВСУ, а с другой, де-юре, в любой момент добровольцев могут разоружить и даже арестовать как участников незаконных вооруженных формирований.

Другой проблемой комбат назвал отсутствие социальной защиты раненых добровольцев и членов семей погибших.

Читайте такжеСегодня утром в Песках погиб боец батальона ОУН"У нас сейчас наладились отношения с 93-й бригадой, с которой мы воюем вместе последние 8 месяцев. Мы достигли компромисса, что нас отдельным подразделением включат в эту бригаду. Нам твердо это пообещали. Я буду встречаться в штабе с генералитетом по этому поводу", - сообщил Кохановский.

Он подчеркнул, что его батальон готов выполнять принцип субординации: "Я абсолютно понимаю, что такое субординация. Мы готовы подчиняться ВСУ, идти под единоначалие, потому что иначе в армии не бывает".

Также Кохановский выразил надежду, что власть решит вопрос с его судимостью (за повреждение в 2009 году памятника Ленину в Киеве на бульваре Шевченко - УНИАН), поскольку, согласно закону, люди с непогашенной судимостью не могут быть военнослужащими. "Судимость у меня не погашена до сих пор, но я надеюсь, что это решится, с меня снимут эту судимость, если действительно хотят видеть командиром вновь созданного подразделения", - сказал Коханивский.

Говоря о проблемах соцзащиты добровольцев, он заявил, что будет обращаться к народным депутатам-комбатам, чтобы они инициировали законопроект, который уравняет в правах добровольцев и военнослужащих регулярных войск.