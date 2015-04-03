ОБСЕ рекомендует отвести живую силу от линии разграничения на Донбассе

Так считают наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ. Между тем Минобороны обвиняет наблюдателей в том, что они избегают фиксации нарушений перемирия со стороны боевиков, передает DW.DE.

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"Важно, чтобы стороны, которые уже начали отводить тяжелое вооружение, начали все-таки отводить и живую силу от линии фронта. Чем меньше будет на этой территории военных, техники, танков и другого вооружения, тем больше будет шансов у людей вернуться к нормальной жизни, и у внутренне-перемещенных лиц будет возможность вернутся на свои места проживания", - заявил заместитель председателя специальной мониторинговой миссии Александр Хуг.

По его словам, миссия ежедневно указывает в своих отчетах о том, что вдоль линии разграничения есть танки.

"В Минске как украинская, так и другая сторона подписали соглашение о том, что они будут выводить вооружение, и теперь они должны прийти к согласию, как отводить танки ", - отметил Александр Хуг.

Между тем пресс-служба Минобороны на странице в соцсети сообщила, что наблюдатели ОБСЕ избегают фиксации нарушения перемирия со стороны боевиков.