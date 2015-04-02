Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в Горловку

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ, передает радио "Свобода". Инцидент произошел 1 апреля. На блокпосту у въезда в город наблюдателей остановили члены "ДНР" и заявили, что им въезжать в Горловку нельзя. Причину такого решения они не объяснили, заявили в ОБСЕ. При этом, по словам наблюдателей, другой транспорт боевики пропускали.

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Как заявили члены наблюдательной миссии, их также не пропустили в подконтрольное властям Украины Крымское (51 км от Луганска). На блокпосту украинских военных наблюдателям объяснили, что ехать дальше слишком опасно, но причины опасности не объяснили, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг призвал все стороны конфликта на Донбассе способствовать беспрепятственному доступу наблюдателей к местам, которые представляют интерес для миссии.