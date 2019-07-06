Снайперы, БМП и запрещенные гранатометы: за сутки боевики 28 раз обстреляли позиции ООС

Вследствие обстрелов ранены двое бойцов, еще четверо получили боевые травмы.

За прошедшие сутки, 5 июля, боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Вооруженные формирования открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

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Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Водяное, Богдановка, Новотроицкое, Николаевка, Широкино, Марьинка, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Новогнатовка, Павлополь, Авдеевка, Крымское, Новотошковськое, Новолуганское, Золотое-4, Травневе, Светлодарск.

"В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре – боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 5 июля двое оккупантов уничтожены и трое ранены", - сообщили в штабе ООС.

С 00.00 6 июля зафиксировано два обстрела: вблизи Широкино и хутора Вольный.

Как сообщал УНИАН, 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренности о подготовке нового соглашения по установлению режима тишины на линии столкновения и разведении сил в Станице Луганской.