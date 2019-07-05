Возвратить армию на позиции в Станицу Луганскую будет сложно – генерал Забродский

По мнению Забродского, с тактической точки зрения разведение войск в Станице Луганской создает немало опасностей.

Цена возвращения на позиции, которые украинская армия занимала до разграничения в Станице Луганской, будет очень высокой.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ, генерал Михаил Забродский.

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"Что касается задания, которое может быть поставлено – ну, это суть военного дела. Если приказ будет отдан, то будет сделано все для того, чтобы его выполнить. Но с точки зрения выполнения этого приказа и возможных даже жертв – его выполнение будет очень затруднено именно этим отводом", - заявил военный.

По его словам, благодаря появлению противника на господствующей высоте "отыграть" ситуацию назад легко не получится.

Как сообщал УНИАН, по мнению Забродского, с тактической точки зрения разведение войск в Станице Луганской создает немало опасностей, в частности для подразделений, обороняющихся в полосе и в районе этого населенного пункта.

Напомним, 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренности о подготовке нового соглашения по установлению режима тишины на линии столкновения и разведении сил в Станице Луганской.