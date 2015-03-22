Боевики продолжают накрывать огнем позиции сил АТО в Луганской области

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

"Горячие точки остались теми же - перестрелки из автоматического оружия зафиксированы в окрестностях Крымского (которое контролируется украинскими военными) и Сокольники (оккупированными боевиками). Кроме того, одиночные взрывы раздавались на автодороге Бахмутка вблизи 29-го блокпоста. Вчера вечером были слышны автоматические очереди в Станице Луганской, а утром окрестности Троицкого (Попаснянский район вблизи Дебальцево), где расположены опорные пункты украинских силовиков, обстреляли из минометов", - отметил Москаль.

Читайте такжеТеррористы взорвали мост в Трехизбенке - СМИ

Он также добавил, что в течение ночи очереди из автоматов, пулеметов и, возможно, зениток, периодически раздавались в Трехизбенке и прилегающей Кряковке (Новоайдарский район).

"Во всех перечисленных случаях обошлось без пострадавших мирных жителей, информации о раненых или погибших среди военнослужащих нет. На остальной контролируемой Украиной территории сохранялась боевая тишина, какие-либо чрезвычайные происшествия не зафиксированы", - сообщил Москаль.