Гиркин заявил, что боевикам вряд ли удастся захватить новые территории на Донбассе - СМИ

Об этом террорист, который в настоящее время отсиживается в России и собирает "гуманитарную помощь" для бывших приспешников, рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel, пишет Зеркало недели.

"Зимние наступления ничего не принесли, только больше разрушений. Почему мы не разбили украинскую армию в сентябре, когда у нас была возможность это сделать? Мы могли бы захватить Мариуполь и множество других городов. Сейчас украинская армия, несмотря на поражение в Дебальцево, превосходит "народные республики", - сказал Гиркин, при этом добавив, что захватить новые территории пророссийским террористам вряд ли удастся.

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По его словам, боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" надеялись, что Россия поглотит самопровозглашенные республики так же, как и Крым. Для этого они даже референдум устроили. Но Москва не присоединила захваченные территории.

Гиркин добавил, что все зависит от того, насколько решительной будет Россия в войне против Украины, власть которой он называет "нацистами" и "сепаратистами".

"Для меня украинские политики - сепаратисты, потому что они хотят отделения от России", - сказал экс-главарь террористов.