Боевик Гиркин считает, что Путина ждет либо тюрьма, либо расстрел

Путина может ожидать судьба императора Николая II, расстрелянного на Урале в 1918 году, передает его выступление в Екатеринбурге Znak.com.

Еще один вариант будущего Владимира Путина озвученный пророссийским боевиком - конец сербского лидера Слободана Милошевича, скончавшегося в 2006 году в тюрьме в Гааге.

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Как сообщает Lb.ua, встреча Гиркина в Екатеринбурге продлилась больше двух часов. Покинул он ее в сопровождении своей жены Мирославы Регинской. У парадного крыльца их ждал Mercedes S-500 с пермскими номерами. Такой автомобиль стоит больше 6 млн рублей (около 100 тысяч долларов, или 2 млн гривень), отмечает издание.

Ранее УНИАН сообщал, что в СБУ прокомментировали информацию о планах Гиркина приехать в Одессу.