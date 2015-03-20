В штабе АТО заявили об обострении ситуации вдоль линии разграничения

В течение суток в зоне проведения антитеррористической операции ситуация несколько обострилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

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"Ситуация в зоне АТО имеет тенденцию к обострению - вооруженные провокации со стороны боевиков сохраняются по всей линии разграничения", - сказал Лысенко.

Он подтвердил ранее озвученную информацию о том, что в течение суток террористы впервые за последний месяц обстреляли украинские позиции из "Градов" возле Сокольников, а также четыре раза велся огонь из танков.