Пресс-центр АТО: боевики планируют провокации для срыва перемирия

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети, "по оперативной информации, незаконные вооруженные формирования в Донецкой и Луганской областях планируют провокации против сил антитеррористической операции с целью дискредитации наших бойцов, срыва перемирия и режима прекращения огня".

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По данным пресс-центра АТО, с 6.00 боевики ведут огонь по опорным пунктам и базовым лагерям украинских сил на Дебальцевском направлении. Боевики также передислоцируют свой личный состав и технику из-под Горловки, Углегорска, Вергулевки и Зоринска до линии разграничения.

Как сообщал УНИАН, с 00.00 15 февраля, согласно минским договоренностям, на Донбассе объявлено перемирие и режим прекращения огня.