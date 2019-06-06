Боевики сегодня пять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Потерь среди украинских военных нет.

Российские оккупанты пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе из боевых машин пехоты, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил, размещенном на сайте Минобороны.

"С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты совершили четыре обстрела позиций Объединенных сил. В частности, вблизи села Павлополь, с направления населенного пункта Украинское - из вооружения боевых машин пехоты, два раза в районе села Водяное, с направления населенного пункта Ужовка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, и вблизи города Марьинка, из района населенного пункта Трудовская - из стрелкового оружия.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник из автоматических станковых гранатометов один раз обстрелял позиции ООС вблизи населенного пункта Майорск. Огонь враг вел с направления населенного пункта Шахта 6-7.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, 5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.