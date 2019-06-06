Война на Донбассе: погиб украинский военный, оккупанты несут потери в ответ на обстрелы

По данным разведки, 5 июня один оккупант был уничтожен, еще четверо – ранены.

5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

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Враг также обстреливал позиции украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Обстрелы со стороны террористов были зафиксированы вблизи села Водяное, в районе н.п. Богдановка, Новотроицкого, Пищевика, Талаковки, Новогригорьевки, Старого Айдара, Крымского и Золотого.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 5 июня один оккупант был уничтожен, еще четверо – ранены", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ранее Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе договорилась относительно нового механизма прекращения огня.