Бойцы ООС в ответ на вражеские обстрелы уничтожили трех оккупантов, еще одного ранили
За прошедшие сутки, 29 мая, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями калибров артиллерийских систем 152 и 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм.
Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
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Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Водяное, Пески, Авдеевка, Чермалык, Марьинка, Новотроицкое, Новоселовка Вторая, Гнутово, Талаковка, Орехово, Золотое-4, Новогуганское и Станица Луганская.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 29 мая трое оккупантов были уничтожены, еще один – ранен", - говорится в сообщении.
От начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
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