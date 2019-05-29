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В сети показали, как "Азов" разгромил пехоту "ЛДНР" (видео)

10:36, 29 мая 2019
Война
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Опубликовано видео, как полк "Азов" успешно расправляется с террористами "ЛДНР" на Донбассе. 

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Под удар попала пехота пророссийских боевиков. Соответствующий ролик опубликовал народный депутат, глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий в своем Telegram-канале.

"Азовцы уничтожают пехоту террористов", - говорится в описании к ролику.

Ранее полк "Азов" уничтожил российскую 122-мм гаубицу, которая обстреливала населенные пункты, нарушая Минские соглашения.

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Теги: #Донбасс#ВСУ