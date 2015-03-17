Боевики стянули в район Дебальцево "Смерчи", десятки танков и радиолокационные станции – Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук.

В частности, это «Горловский гарнизон», часть бандформирования «Оплот», несколько более мелких подразделений, например, «Восток» и «Сомали».

«Характерной особенностью этой группировки является наличие мощных и дальнобойных средств поражения, которые оперируют в базовом районе (РСЗО 9К58 «Смерч», ствольная и самоходная артиллерия). В большинстве случаев средства поражения «отведены» на позиции, с которых менее чем за 60 минут могут занять свои старые основные огневые позиции вблизи «переднего края»». – сообщает Тымчук.

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Кроме того, на участке от Красногоровки до северных окраин Горловки сосредоточено до 60 танков (Т-64 различных модификаций, а также Т-72, укомплектованные новыми типами снарядов и оборудованием, позволяющим вести бой на больших дистанциях и в темное время суток), а также не менее 95 различных ББМ.

«Также в данном районе развернута структура тылового снабжения и система ПВО 3 РЛС, а также значительное количество огневых подразделений, обеспечивающих противовоздушную оборону, в том числе непосредственно на «переднем крае»», - добавил Тымчук.