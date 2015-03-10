Боевики активизировали воздушную разведку вблизи Мариуполя - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, наибольшее количество обстрелов - на Донецком направлении, где из 120-ти и 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов боевики 5 раз нанесли удары по Пескам, дважды по украинским позициям вблизи Опытного и шахты Дутовской, один раз по Авдеевке. С зенитной установки боевики вели огонь по поселку Невельское.

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Кроме того, на Мариупольском направлении не прекращаются активные боевые действия вблизи поселка Широкино. "Сегодня здесь враг дважды вел огонь из 120-миллиметровых минометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В то же время, согласно информации, вблизи Мариуполя наблюдается активизация воздушной разведки боевиков. "За день на этом направлении силы ПВО антитеррористической операции зафиксировали 5 беспилотников. Еще два летательных аппарата замечены в районе Станицы Луганской и г. Счастье, что на Луганщине", - сообщили в пресс-центре.