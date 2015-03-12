Из российского Екатеринбурга в Украину отправился вагон боевиков (фото)
20:19, 12 марта 2015Война
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Россия продолжает игнорировать предписанное минскими соглашениями обязательство перекрыть границу с Украиной для оружия и радикалов, присоединяющихся к незаконным вооруженным формированиям на востоке Донецкой и Луганской областей.
Боевики готовятся к отправке / 66.ru
Вечером 11 марта из российского города Екатеринбург в Украину отправились около 50 боевиков, сообщает местное издание 66.ru.
Как пишет издание, они должны присоединиться к банде Алексея Мозгового.
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