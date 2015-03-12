Из российского Екатеринбурга в Украину отправился вагон боевиков (фото)

Вечером 11 марта из российского города Екатеринбург в Украину отправились около 50 боевиков, сообщает местное издание 66.ru.

Как пишет издание, они должны присоединиться к банде Алексея Мозгового.

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