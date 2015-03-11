Срочник армии РФ полгода возил снаряды для "Градов", обстреливавших Донбасс через границу

Об этом говорится в опубликованном Медузой на условиях анонимности интервью российского солдата-срочника.

В 2013–2014 годах Аркадий проходил срочную службу в автомобильных войсках России. Дважды совершил "командировку" в Крым во время аннексии, а после, по его словам, ездил в «зону боевых действий» на границе Украины и России в Ростовской области, куда перевозил снаряды для установки залпового огня «Град».

"Наша воинская часть находилась в Ставропольском крае, где я провел первые четыре месяца службы. Интересного мало — учения, присяга, снова учения. А ровно 17 марта, сразу после референдума в Крыму, мы отправились туда в свою первую командировку", - рассказал солдат.

Читайте такжеМурманские контрактники пожаловались на принуждение ехать в Украину – СМИПо словам Аркадия, их подняли ночью по тревоге, построили в шеренгу и зачитали короткий инструктаж, после чего они повезли в Крым "гуманитарный груз" для российских военных.

"Во-первых, нам запретили самостоятельно останавливаться. А в случае аварии — сообщать об этом по рации первой машине, где сидит начальник колонны. Он принимает дальнейшие решения.Во-вторых, при въезде на территорию полуострова не вступать в контакт с местными жителями, журналистами, другими военнослужащими — ни с кем. Также не говорить о поездке в Крым родителям, девушкам, друзьям — никому. Рассказать им нам разрешили лишь спустя пару месяцев", - заявил солдат.

Вторая "крымская командировка" водителя-срочника пришлась "где-то на середину или конец апреля" - на этот раз везли ящики с боеприпасами.

После этого у роты Аркадия "началось горячее время" - они начали возить снаряды для российских "Градов", обстреливавших украинские позиции через границу. Со слов Аркадия, он занимался подвозкой таких грузов со времени, когда до дембеля ему оставалось полгода (приблизительно с июня - ред.) и до конца ноября.

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"Мы ездили туда вплоть до конца ноября, занимаясь подвозкой снарядов для «Града» и других дальнобойных орудий типа «Гвоздики». Всего я насчитал от 15 до 20 единиц техники возле каждого из сел. Она стоит приблизительно в пяти-семи километрах от украинской границы. Но «Грады» постоянно меняют свое расположение, то приближаясь, то отдаляясь от границы. Дальность их стрельбы — 40–50 километров, так что до позиций украинцев снаряды гарантированно долетают. С той стороны отвечают тем же оружием. Я неоднократно видел бои залповым огнем. Помню, однажды ночью подъехал к одной из установок в районе села Куйбышево. Такелажники выгрузили снаряды, артиллеристы их сразу же зарядили и последовал залп! Потом еще! И еще! Когда стреляет «Град», это очень страшно и очень красиво, особенно ночью", - рассказал Аркадий.

По его словам, помимо такелажной роты на границе служат "десантники, танкисты, артиллерия, разведчики из ГРУ. Все они поголовно контрактники и не имеют знаков отличий. А такелажные и автомобильные роты — это, в основном, срочники".

Также Аркадий рассказал, что несколько раз их хотели отправить через границу к "украинскому селу Снежное" (вероятно, город Снежное Донецкой области - ред.), однако этому воспротивился командир части, отказавшийся посылать срочников в зону боевых действий.

"В каком-то смысле я считаю себя ветераном войны. Хотя из моих уст это звучит довольно натянуто. Мне бы хотелось, чтобы эту бессмысленную войну прекратили или хотя бы перестали скрывать. А нас наградили бы не только медалью «За возвращение Крыма», как это случилось в части перед самым дембелем, но и дали какие-то ветеранские льготы. Контрактники очень недовольны участием в «несуществующей войне», и многие из них по этой причине увольняются из армии. Я знаю немало таких случаев", - подытожил солдат.

Сообщения о массированных артиллерийских обстрелах украинских войск с российской территории начали появляться в июле. Кроме украинских военных и пограничников, об обстрелах сообщали журналисты, волонтеры и даже российские военнослужащие. Так, 23 июля один из солдат РФ выложил в соцсетях фото артиллерийских расчетов с подписью "Всю ночь долбили по Украине".

Власти России отрицали данные факты так же, как и наличие в Крыму и на Донбассе регулярных военных частей РФ.