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"Могут занять город в любой момент": ВСУ разгромили оккупантов под Горловкой, террористы в панике - блогер (фото)

13:24, 14 мая 2019
Война
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Под Горловкой недавно были уничтожены позиции оккупантов / фото УНИАН

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На это обратил внимание блогер Necro Mancer, процитировав террориста с позывным "Родригез".

Так, боевик опубликовал кадр недавнего уничтожения позиций наемников РФ под Горловкой и пожаловался, что в результате удара пророссийские террористы понесли потери. По его словам, в случае приказа, ВСУ смогут "занять город в любой момент". 

Ранее ветеран боев за Донецкий аэропорт и Пески Андрей Шор заявил, что Вооруженные силы Украины вошли в городскую черту Горловки. Эту информацию подтверждал и бывший главарь террористов Игорь Гиркин, сообщив, что ВСУ продвинулись в "серой зоне" под Горловкой на 350 метров. 

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Теги: #Донбасс#ВСУ#Горловка