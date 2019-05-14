"Могут занять город в любой момент": ВСУ разгромили оккупантов под Горловкой, террористы в панике - блогер (фото)

Речь идет о видео удара бойцов ВСУ на Донбассе, опубликованном офицером Анатолием Штефаном.

Украинские бойцы на Донбассе нанесли мощный удар по позициям врага в районе оккупированной Горловки.

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На это обратил внимание блогер Necro Mancer, процитировав террориста с позывным "Родригез".

Так, боевик опубликовал кадр недавнего уничтожения позиций наемников РФ под Горловкой и пожаловался, что в результате удара пророссийские террористы понесли потери. По его словам, в случае приказа, ВСУ смогут "занять город в любой момент".

Ранее ветеран боев за Донецкий аэропорт и Пески Андрей Шор заявил, что Вооруженные силы Украины вошли в городскую черту Горловки. Эту информацию подтверждал и бывший главарь террористов Игорь Гиркин, сообщив, что ВСУ продвинулись в "серой зоне" под Горловкой на 350 метров.