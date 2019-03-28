ВСУ вошли в Горловку - ветеран боев на Донбассе

В пресс-центре операции Объединенных сил УНИАН сообщили, что сейчас информация проверяется.

Ветеран боев за Донецкий аэропорт и Пески Андрей Шор заявил, что Вооруженные силы Украины вошли в городскую черту Горловки, в штабе операции Объединенных сил не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.

В частности, Шор в Facebook написал, что украинские военные продвинулись в районе Горловки. «О том, что ВСУ закрепились в городской черте Горловки, кто-то уже писал? Об источниках не спрашивайте», - написал он.

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Позже в комментариях Шор добавил, что «я и так, возможно, лишнего написал. Но пусть будет».

В пресс-центре операции Объединенных сил УНИАН сообщили, что сейчас проверяют эту информацию.

Кроме того, в пресс-службе Минобороны УНИАН заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, поскольку «не в курсе обстановки, которая сейчас в районе Горловки».