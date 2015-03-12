В Донецком аэропорту найдены тела еще двух "киборгов"
17:59, 12 марта 2015Война
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Кроме того, Красный Крест подтвердил, что из аэропорта днях вывезли тела 16 военных, однако украинской стороне их еще не передали.
REUTERS
В Донецком аэропорту продолжаются работы по поиску тел погибших украинских военнослужащих. Сегодня найдены еще два тела.
Как сообщает Громадське, их из аэропорта еще не забрали. За работами наблюдают представители Красного Креста и помогают, когда достают и вывозят тела.
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Кроме того, Красный Крест подтвердил, что из аэропорта днях вывезли тела 16 военных, однако украинской стороне их еще не передали.
Как сообщалось, работы по поиску погибших в аэропорту с участием представителей «ДНР» и Украины.
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