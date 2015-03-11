В Донецке террористы набирают наемников с опытом ведения противотанковых боев - штаб АТО

14:17, 11 марта 2015
Война
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В Донецке боевики набирают наемников в бандформирование с опытом ведения противотанковых боев.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"По данным разведки, в г. Донецке осуществляется набор наемников в бандформирование "первая славянская бригада". В ряды этого НЗФ планируется привлечь около 200 человек, которые имеют опыт ведения боевых действий в составе противотанковых военных формирований", - сказал Лысенко.

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По его словам, также противник продолжает передислокацию бронетехники и накопления ресурсов, прежде всего - на Мариупольском направлении. Кроме того, на Донецком направлении наблюдается активизация деятельности диверсионных групп боевиков. В то же время, российская сторона с целью маскировки своих дальнейших действий активно распространяет дезинформацию через подконтрольных боевиков.

Ранее УНИАН сообщал, что, по информации спикера АТО Андрея Лысенко, на Донбассе воюет около 12 тысяч российских наемников.

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