На Донбассе воюет около 12 тысяч российских наемников - Лысенко

Об этом в эфире "5 канала" заявил спикер АТО Андрей Лысенко, пишет ZN.UA.

"Если мы говорим о наемниках, которые прибывают с территории Российской Федерации, то это примерно 12 тысяч вместе с теми, кого из местных набирают, в том числе, и силой", - заявил он.

Ранее спикер АТО Андрей Лысенко заявил, что ФСБ проводит зачистки среди боевиков Донбасса для подготовки наступления.

"Кремлевские кураторы проводят инструктаж и тренируют наемников, готовя их к возобновлению боевых действий. В то же время, боевики отказываются выполнять указания московского руководства. Поэтому, по оперативной информации, на оккупированную территорию Донецкой области с РФ въехала значительное количество сотрудников ФСБ для проведения "зачисток" в рядах боевиков, которые не подчиняются НВФ "ДНР", - сказал он.

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Напомним, ранее в Пентагоне заявляли, что Россия поддерживает сепаратистов на востоке Украины примерно 12 тысячами военнослужащих.