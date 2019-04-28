Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе в Пасху, есть раненые

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа, оккупанты потеряли минимум трех боевиков.

За минувшие сутки, 27 апреля, вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один украинский боец пострадал в результате обстрела уже в течение текущих суток, 28 апреля.

Читайте такжеВойна на Донбассе: оккупанты били из минометов и БМП, бойцы ООС в ответ ранили двух боевиков

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, 27 апреля враг один раз применил запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Боевики также обстреливали украинские позиции из зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 27 апреля трое оккупантов были уничтожены, шесть – ранены.

Кроме того, с начала текущих суток враг из гранатометов различных систем обстрелял позиции ОС вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно тактической группировки "Север". На обстрел противника подразделения ВСУ дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Ранее сообщалось, что ВСУ на Донбассе привели в полную боевую готовность. Все подразделения готовы к предупреждению попыток дестабилизации обстановки (поддержание общественного порядка) в период празднования Пасхи.