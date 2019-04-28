Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе в Пасху, есть раненые
За минувшие сутки, 27 апреля, вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один украинский боец пострадал в результате обстрела уже в течение текущих суток, 28 апреля.
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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, 27 апреля враг один раз применил запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Боевики также обстреливали украинские позиции из зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 27 апреля трое оккупантов были уничтожены, шесть – ранены.
Кроме того, с начала текущих суток враг из гранатометов различных систем обстрелял позиции ОС вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно тактической группировки "Север". На обстрел противника подразделения ВСУ дали адекватный ответ, потери противника уточняются.
Ранее сообщалось, что ВСУ на Донбассе привели в полную боевую готовность. Все подразделения готовы к предупреждению попыток дестабилизации обстановки (поддержание общественного порядка) в период празднования Пасхи.