ВСУ на Донбассе привели в полную боевую готовность: в штабе назвали причину

Все подразделения готовы к предупреждению попыток дестабилизации обстановки.

По состоянию на 26 апреля в Объединенных силах усилили бдительность, разведку и боевую службу. Подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к сдерживанию вооруженных формирований Российской Федерации на всех возможных направлениях эскалации боевых действий.

Такое заявление сделал пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что все подразделения готовы к предупреждению попыток дестабилизации обстановки (поддержание общественного порядка) в период празднования Пасхи.

В частности, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений к действиям по назначению.

Так, проведены проверки и тренировки резервов, уточнены задачи подразделениям разведки, артиллерии и контрснайперськой борьбы. Отдельно проверены и подготовлены все составляющие сектора безопасности, вовлеченные в операции Объединенных сил.

"Объединенные силы имеют все необходимое для выполнения задач по назначению в случае эскалации боевых действий. С силами и средствами проведены мероприятия по совершенствованию совместимости, осуществлено пополнение подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами", – заявил Наев.

Как сообщал УНИАН, война на Донбассе: оккупанты били из минометов и БМП, бойцы ООС в ответ ранили двух боевиков.