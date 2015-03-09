Боевики всю ночь обстреливали силы АТО из гранатометов, повысилась активность беспилотников - штаб

Несмотря на мирные договоренности, боевики продолжают совершать вооруженные провокации против сил АТО на Донбассе.

Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"В течение этой ночи с 20.00 вечера до 6 утра боевики 16 раз нанесли огневые удары по нашим позициям, используя в основном минометы и гранатометы", - говорится в сообщении.

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Основную боевую активность боевики сконцентрировали на Донецком направлении. В частности, за ночь больше всего пострадал поселок Пески, по которому боевики трижды наносили удары из минометов и гранатометов. Кроме того обстрелов получили Опытное, Красногоровка, Водяное.

"Также этой ночью российско-террористические войска применяли артиллерию. С 4.15 до 4.35 враг дважды обстрелял город Авдеевку из артиллерийского вооружения. А в 3 часа ночи вражеские пушки били по Опытному", - отметили в штабе.

На Артемовском направлении поселок Троицкое дважды потерпело огневых ударов из 120-миллиметровых минометов и зенитной установки противника.

На Луганском и Мариупольском направлении боевики несколько раз применяли стрелковое оружие. Остается напряженная ситуация вблизи села Широкино, обстрелы которого не прекращаются в течение последних нескольких недель.

Отмечается, что за минувшие сутки силы ПВО зафиксировали полет 9 вражеских летательных аппаратов.