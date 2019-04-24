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"ЛДНР" понесли сокрушительные потери на Донбассе

11:19, 24 апреля 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"В течение 20-23.04 потери среди представителей 1 и 2 АК российско – оккупационных войск составили 30 оккупантов. Среди них безвозвратные потери составили 12 представителей, санитарные – 18, уничтожена одна единица боевой техники – БМП", – написал он.

Ранее сообщалось, что бойцы полка "Азов", которые выполняют боевые задачи на Светлодарской дуге, уничтожили вражескую БМП-1.

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Теги: #Донбасс#ДНР#ЛНР#потери