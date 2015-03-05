Треть российского "гуманитарного конвоя" состояла из горючего
14:02, 05 марта 2015Война
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Треть очередного российского "гуманитарного конвоя", который вчера прибыл на контролируемые боевиками территории Донбасса, состояла из горючего.
REUTERS
Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. Спикер отметил, что грузовики из так называемого "гуманитарного конвоя" покинули территорию Украины пустыми.
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"Что именно было завезено на территорию Украины этим конвоем, точно неизвестно, но около трети грузовиков - они были топливно-заправочными машинами и перевозили лишь горючее", - сообщил Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, 4 марта границу Украины незаконно пересек 17-й российский так называемый "гуманитарный конвой" в составе 160 грузовиков.
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