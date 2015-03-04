Россия отправила 17-й "гуманитарный конвой" на Донбасс
Более 160 автомобилей везут в Донецкую и Луганскую области свыше 1,8 тысячи тонн якобы "гуманитарных" грузов.
Колонна с так называемой "гуманитарной помощью" для Донбасса прибыла на российскую границу, сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Олег Воронов, передает российское агентство РИА Новости.
Более 160 автомобилей везут в Донецкую и Луганскую области свыше 1,8 тысячи тонн якобы "гуманитарных" грузов.
Воронов уточнил, что колонна вышла из Донского спасательного центра.
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"В пути она разделилась на две: часть машин отправилась на пограничный пункт пропуска "Донецк", другая часть — на "Матвеев Курган", где сейчас начинается таможенное оформление грузов в установленном порядке", — сказал он.
"Гуманитарная помощь в равных частях будет распределена между Луганской и Донецкой областями", — сообщил Воронов.
Это уже 17-я российская колонна с "гуманитарной помощью" для Донбасса.