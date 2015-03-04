Боевики активно используют перемирие для перегруппировки и наращивания сил - Тымчук

Российско-террористические войска на Донбассе продолжают использовать перемирие для проведения перегруппировки сосредоточенных на Донбассе сил и средств.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

"Отмечается переброска тактических резервов на Донецкое направление (бронетехника, артиллерия и формирования российских наемников) и Горловский участок (батальонная тактическая группа, перебрасывается частями). В частности, в течение 01-03.03 зафиксирована переброска 16 танков, 23 ББМ и 12 орудий буксируемой артиллерии (в основном гаубицы Д-30) на Донецк и Горловку сразу с нескольких направлений: через Дебальцево и Енакиево, а также южным маршрутом – через Снежное, Иловайск и Старобешево", - говорится в сообщении.

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На Дзержинском и Артемовском направлении наблюдается концентрация формирований российско-террористических войск: всего зафиксировано 4 новых, подтянутых с юга ротных тактических групп с соответствующей артиллерийской поддержкой. На данный момент на Дзержинском направлении переброшено к ранее сосредоточенным здесь средствам 12 танков и 23 ББМ, а также артиллерийская группа 4-х батарейного состава (ствольная артиллерия и 8 установок РСЗО). Переброска осуществляется с южных участков, откуда эти вооружения якобы «отводятся» террористами. На Артемовском направлении отмечается прибытие небольших партий бронетехники - по 3-4 единицы, их накопление продолжается.

"Кроме того, в этих же районах продолжается активное накопление противником материально-технических ресурсов: в первую очередь топлива и боеприпасов, по отдельным калибрам завезено по 4-5 боекомплектов к переброшенным на данный момент вооружениям", - отмечает Тымчук.

«Пункты снабжения» и «склады» обустраиваются максимально близко к переднему краю. Процесс оборудования складов и пунктов накопления МТР жестко контролируется «представителями командования», среди которых идентифицированы офицеры ВС РФ. Отмечается наличие хорошо вооружённых подразделений охраны данных складов.