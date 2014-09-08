Пользуясь перемирием, боевики и войска РФ вычисляют слабые места в обороне силовиков - Тымчук

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Видим не радующую картину: российские войска и местные террористы на Донбассе используют перемирие для проведения перегруппировки своих сил. Они вычисляют слабые места в обороне украинских войск (в том числе и в ходе разведки боем) и перебрасывают в эти районы свои подразделения", - написал эксперт.Читайте такжеРоссия хочет захватить как можно больше территории, чтобы сделать "новое Приднестровье" - Тымчук

Он также отметил, что идут постоянные обстрелы позиций украинской армии и Национальной гвардии.

"Учитывая, что к началу перемирия нашим войскам не удалось создать «полноценную» линию обороны, картина не из радующих – можно ожидать очень неприятные сюрпризы. Хотя, как уверяют в штабе АТО, ситуация находится под контролем", - считает Тымчук.