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Офицер ВСУ раскрыл огромные потери оккупантов на Донбассе

14:16, 09 апреля 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

Об этом  на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Шитрлиц".

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В частности, безвозвратные потери (так называемые 200-е) понесли следующие подразделения оккупантов:

1 армейский корпус: 9 ОМСП — один человек;

2 армейский корпус: 2 ОМСБр — один человек, 7 ОМСБр — пять человек.

Среди раненых 8 апреля российских оккупантов:

1 армейский корпус: 9 ОМСП — один человек;

2 армейский корпус: 4 ОМСБр — два человека, 7 ОМСБр — три человека.

Ранее офицер ВСУ сообщал, что украинские военные ударили по позиции боевиков в районе Авдеевской промзоны, уничтожив их укрепления.

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Теги: #Донбасс#ВСУ#потери