Офицер ВСУ раскрыл огромные потери оккупантов на Донбассе
14:16, 09 апреля 2019Война
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Всего убиты и ранены 13 представителей оккупационных войск.
Иллюстрация REUTERS
Всего за 8 апреля российские оккупационные войска потеряли на Донбассе 7 человек.
Об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Шитрлиц".
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В частности, безвозвратные потери (так называемые 200-е) понесли следующие подразделения оккупантов:
1 армейский корпус: 9 ОМСП — один человек;
2 армейский корпус: 2 ОМСБр — один человек, 7 ОМСБр — пять человек.
Среди раненых 8 апреля российских оккупантов:
1 армейский корпус: 9 ОМСП — один человек;
2 армейский корпус: 4 ОМСБр — два человека, 7 ОМСБр — три человека.
Ранее офицер ВСУ сообщал, что украинские военные ударили по позиции боевиков в районе Авдеевской промзоны, уничтожив их укрепления.
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