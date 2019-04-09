Офицер ВСУ раскрыл огромные потери оккупантов на Донбассе

Всего убиты и ранены 13 представителей оккупационных войск.

Всего за 8 апреля российские оккупационные войска потеряли на Донбассе 7 человек.

Об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Шитрлиц".

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В частности, безвозвратные потери (так называемые 200-е) понесли следующие подразделения оккупантов:

1 армейский корпус: 9 ОМСП — один человек;

2 армейский корпус: 2 ОМСБр — один человек, 7 ОМСБр — пять человек.

Среди раненых 8 апреля российских оккупантов:

1 армейский корпус: 9 ОМСП — один человек;

2 армейский корпус: 4 ОМСБр — два человека, 7 ОМСБр — три человека.

Ранее офицер ВСУ сообщал, что украинские военные ударили по позиции боевиков в районе Авдеевской промзоны, уничтожив их укрепления.