Появилось видео мощного удара ВСУ по боевикам под Авдеевкой

Воины ООС в ответ на провокационные обстрелы нанесли удар под Авдеевкой.

Украинские военные ударили по позиции боевиков в районе Авдеевской промзоны, уничтожив их укрепления. Читайте такжеБоец рассказал подробности гибели украинской пулеметчицы "Ведьмы" на Донбассе (видео) Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав соответствующее видео. "Авдеевская "промка". Двойной "страйк". Комментарии излишни, просто посмотрите", – написал он. Ранее боевая группа К-2 из 54 отдельной механизированной бригады ликвидировала автомобиль, который подвозил боекомплект боевикам.

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