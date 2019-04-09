Появилось видео мощного удара ВСУ по боевикам под Авдеевкой
12:35, 09 апреля 2019Война
1320 0
Воины ООС в ответ на провокационные обстрелы нанесли удар под Авдеевкой.
Украинские военные ударили по позиции боевиков в районе Авдеевской промзоны, уничтожив их укрепления.
Читайте такжеБоец рассказал подробности гибели украинской пулеметчицы "Ведьмы" на Донбассе (видео)
Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав соответствующее видео.
"Авдеевская "промка". Двойной "страйк". Комментарии излишни, просто посмотрите", – написал он.
Ранее боевая группа К-2 из 54 отдельной механизированной бригады ликвидировала автомобиль, который подвозил боекомплект боевикам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter