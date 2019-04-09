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Появилось видео мощного удара ВСУ по боевикам под Авдеевкой

12:35, 09 апреля 2019
Война
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Украинские военные ударили по позиции боевиков в районе Авдеевской промзоны, уничтожив их укрепления.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав соответствующее видео.

"Авдеевская "промка". Двойной "страйк". Комментарии излишни, просто посмотрите", – написал он.

Ранее боевая группа К-2 из 54 отдельной механизированной бригады ликвидировала автомобиль, который подвозил боекомплект боевикам. 

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Теги: #Донбасс#Авдеевка#ВСУ#удар