В Дебальцево погиб бывший правозащитник из России, который воевал за "ЛНР"

Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на экс-депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Владимира Федорова, который хорошо знал погибшего.

Бывший депутат рассказал, что Шувалов отправился на Донбасс летом и повез с собой отделение состоящее из молодых ребят.

Читайте такжеРоссийские войска стягиваются под Новоазовск - советник Авакова

Из Донецка Шувалов направился на территорию, оккупированную боевиками "ЛНР". Там он был обучен на танкиста, возглавил танковый взвод и получил офицерское звание.

Как рассказал Федоров, смертельное ранение Шувалов получил 10 февраля во время боя в Дебальцево. 13 февраля он был отключен от аппарата жизнеобеспечения.