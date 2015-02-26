В Дебальцево погиб бывший правозащитник из России, который воевал за "ЛНР"
03:43, 26 февраля 2015Война
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Во время боя в Дебальцево 10 февраля погиб экс-заместитель уполномоченного по правам человека в Петербурге Игорь Шувалов, который воевал за террористов "ЛНР" и был командиром танкового взвода.
REUTERS
Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на экс-депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Владимира Федорова, который хорошо знал погибшего.
Бывший депутат рассказал, что Шувалов отправился на Донбасс летом и повез с собой отделение состоящее из молодых ребят.
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Из Донецка Шувалов направился на территорию, оккупированную боевиками "ЛНР". Там он был обучен на танкиста, возглавил танковый взвод и получил офицерское звание.
Как рассказал Федоров, смертельное ранение Шувалов получил 10 февраля во время боя в Дебальцево. 13 февраля он был отключен от аппарата жизнеобеспечения.
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