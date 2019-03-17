Война на Донбассе: за сутки один украинский военный погиб от вражеских обстрелов

По данным разведки, 16 марта двое оккупантов были ликвидированы и двое ранены.

В течение минувших суток, 16 марта, российские оккупационные войска на Востоке Украины два раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы были осуществлены в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Хутор Вольный.

По данным разведки, 16 марта двое оккупантов были ликвидированы и двое ранены. Также уничтожен беспилотный летательный аппарат противника.

С начала текущих суток обстрелов украинских позиций не зафиксировано.

Ранее командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что ВСУ не справятся с полномасштабной российской агрессией, при этом успех будет зависеть от участия союзников и международных партнеров Украины.