Боевики не отводят технику, а перегруппировуются - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-офицер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.

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“Прекращение огня не осуществляется. Однако под заявлениями об отводе тяжелого вооружения боевики перегруппировывают свои банды, поэтому говорить об отводе тяжелого вооружения мы не можем. Украинская сторона подготовила площадки и маршруты, по которым будет отводиться тяжелая техника. Если в течение двух суток будет прекращен огонь, то это станет сигналом для отвода... Пока происходят обстрелы, об отводе тяжелого вооружения речи быть не может”, - сказал Лысенко.