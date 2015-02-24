За сутки в зоне АТО саперы изъяли 95 единиц боеприпасов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Наталия Быстрая.

По ее словам, на освобожденных от террористов территориях Донецкой и Луганской областей ежедневно работают пиротехнические подразделения ГСЧС. Ради обеспечения безопасности и спокойствия людей с июля прошлого года они проводят работы по обследованию и разминированию территорий, а также объектов хозяйства.

Читайте такжеСаперы за три недели обезвредили 679 боеприпасов на Донбассе "Только за вчерашний день пиротехники в целом обследовали 4 га территорий в районе городов Славянск, Краматорск, в поселке Победа, в Доброполье и в Добропольском районе. При этом обнаружено и изъято 95 единиц боеприпасов", - сообщила Быстрая.

По ее словам, в Краматорске на территории одного из садовых кооперативов был обнаружен боевой элемент от кассетного реактивного снаряда для установки залпового огня "Смерч".