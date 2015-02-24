За сутки погиб 1 украинский военный, еще 7 ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки погиб один украинский военный, семь получили ранения", - сказал он.

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Напомним, вчера, 23 февраля, УНИАН сообщал, что за сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, еще 10 ранены.