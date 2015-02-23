За сутки в зоне АТО погибли двое военных, 10 - ранены
13:15, 23 февраля 2015Война
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое украинских военнослужащих, еще 10 получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель руководителя АТО в Донецкой и Луганской области Валентин Федичев.
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"За минувшие сутки погибли 2 украинских военнослужащие. 10 получили ранения", - сообщил он.
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